Formule 1 : Le gros aveu de Max Verstappen sur sa rivalité avec Hamilton !

Publié le 23 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un duel acharné pour le titre de champion du monde. L'intensité de leur rivalité est telle que les deux pilotes se sont déjà heurtés à plusieurs reprises en course. Néanmoins, le Néerlandais affirme entretenir une bonne relation avec le Britannique malgré tout.

Ce dimanche, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront une nouvelle occasion de se départager lors du Grand Prix des Etats-Unis. Depuis le début de saison, le duel fait rage entre les deux hommes pour le titre de champion du monde. Pour le moment, c’est le pilote de Red Bull qui est en tête du classement général de la Formule 1, suivi de très près par celui de chez Mercedes. Max Verstappen et Lewis Hamilton mettent une telle intensité de leur rivalité qu’ils se sont déjà heurtés à plusieurs reprises en course comme au Grand Prix d’Italie en septembre dernier, la monoplace du Néerlandais s'étant retrouvé sur celle du Britannique. Si sur le moment, une vive animosité entre les deux pilotes apparaît, Max Verstappen affirme que tout est pardonné et qu’il partage une relation calme avec Lewis Hamilton.

«Tout est pardonné et nous avançons»