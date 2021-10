Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Le message fort de Ricciardo sur la course au titre !

Publié le 22 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

Cette saison semble être la bonne pour Max Verstappen. Le Néerlandais est en tête du classement général de la Formule 1 pour le moment devant son rival Lewis Hamilton. Et d'après Daniel Ricciardo, l'expérience du Britannique ne serait plus un réel atout.

Au cours des dernières années, Max Verstappen a montré qu’il avait l’étoffe d’un futur très grand pilote. Mais sans doute faute de maturité et d’expérience, le Néerlandais n’a encore jamais réussi à détrôner Lewis Hamilton. Néanmoins, cette saison semble être la bonne pour le pilote de Red Bull. Son duel avec le Britannique fait rage depuis le début de l’exercice 2021 et pour le moment, Max Verstappen est en tête du classement général seulement quelques points devant son rival de chez Mercedes. Si du haut de ses 36 ans, Lewis Hamilton a une grande expérience dans le monde de la Formule 1, cela ne serait plus un atout pour le septuple champion du monde désormais selon Daniel Ricciardo.

« Bien que Lewis ait l’expérience de gagner des titres mondiaux, je ne vois pas vraiment cela comme un avantage maintenant »