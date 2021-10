Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’enflamme pour Charles Leclerc !

22 octobre 2021

Alors que Charles Leclerc s’est progressivement imposé comme le patron de Ferrari, Lewis Hamilton ne cache pas son admiration envers le pilote monégasque.

La jeunesse a pris le pouvoir chez Ferrari ! En effet, arrivé au sein de la Scuderia en 2019, Charles Leclerc s’est imposé comme le pilote numéro 1 de l’écurie italienne, alors même qu’il faisait équipe avec Sebastian Vettel à ses débuts. Désormais aux côtés de Carlos Sainz Jr, l’ancien de Sauber âgé de 24 ans incarne le présent et le futur au sein d’une équipe qui mise énormément sur lui. Et cela a clairement de quoi impressionner Lewis Hamilton, le pilote de Mercedes ne cachant pas toute son admiration à l’égard de Charles Leclerc.

« J'ai hâte de vivre plus de batailles acharnées face à lui à l’avenir »