Formule 1 : Champion du monde, McLaren… Daniel Ricciardo envoie un message clair !

Publié le 21 octobre 2021 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il n’avait jamais caché son envie de remporter le championnat du monde de Formule 1, Daniel Ricciardo ne fait néanmoins pas de ce souhait une fin en soit.

Cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une bataille sans merci dans la course au titre de Champion du monde de Formule 1. Seulement voilà, si l’écart entre les pilotes de Mercedes et de Red Bull est actuellement mince, la marche à franchir est colossale pour les autres pilotes du circuit face aux deux hommes. Et si cela pourrait paraitre décourageant, Daniel Ricciardo admet qu’il ne fait pas d’un sacre mondial une fin en soit, même si le pilote de McLaren affirme que remporter le titre reste un objectif et sa principale motivation au quotidien.

« Je ne veux pas que cela dicte tout mon bonheur »