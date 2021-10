Formule 1

Formule 1 : Mazepin fait une demande très particulière à Schumacher !

Publié le 20 octobre 2021 à 17h35 par A.M. mis à jour le 20 octobre 2021 à 17h36

Coéquipier de Mick Schumacher, Nikita Mazepin espère que le jeune allemand lui dévoilera un jour les secrets de pilotage de son père.

Petit nouveau en Formule 1 cette saison, Mick Schumacher espère marcher sur les traces de son père, septuple Champion du monde. Le jeune pilote allemand a d'ailleurs du profiter des précieux conseils que le Baron Rouge lui a transmis durant sa jeunesse. Nikita Mazepin, coéquipier de Mick Schumacher, aimerait bien avoir lui aussi les secrets de l'ancien pilote Ferrari.

Mazepin veut connaître tous les secrets