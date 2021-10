Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Bottas sur sa confiance retrouvée !

Publié le 20 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Ces derniers temps, Valtteri Bottas semble avoir repris confiance en lui après un début de saison assez compliqué. Et son récent engagement pour Alfa Romeo pour l'exercice 2022 semble y être pour quelque chose.

Depuis le mois de septembre, Valtteri Bottas semble avoir repris confiance en lui. Après un début de saison assez compliqué, le Finlandais a bien rebondi, en prouve sa victoire à Istanbul lors du Grand Prix de Turquie le 10 octobre dernier. Mais malgré cela, le pilote de 32 ans verra son histoire avec Mercedes arriver à son terme à la fin de la saison. L’écurie allemande préférant s’attacher les services de George Russell, Valtteri Bottas s’est engagé avec Alfa Romeo. Et visiblement, cela a eu un impact positif sur sa confiance.

« Depuis Monza je me sens très détendu »