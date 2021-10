Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton envoie un message fort sur la fin de saison !

Publié le 23 octobre 2021 à 9h35 par H.G.

Alors qu’il est à la lutte avec Max Verstappen pour le titre de Champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton estime que les prochaines courses ne seront clairement pas aisées.

Si beaucoup d’observateurs pouvaient penser que Lewis Hamilton serait une nouvelle fois au-dessus du lot cette saison, le moins que l’on puisse dire est que Max Verstappen a tout remis en question. En effet, le Néerlandais de Red Bull fait plus que donner du fil à retordre au septuple Champion du monde de Mercedes dans la mesure où il est passé devant lui au classement des pilotes à l’issue du Grand Prix de Turquie. De ce fait, Lewis Hamilton ne cache pas qu’il s’attend à ce que les six dernières courses de la saison soient délicates et très intenses.

« Cela va être incroyablement difficile »