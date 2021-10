Formule 1

Formule 1 : Christian Horner envoie un énorme message sur Toto Wolff !

Publié le 21 octobre 2021 à 11h35 par H.G.

Alors que Red Bull fait plus que titiller Mercedes cette saison, Christian Horner explique qu’il a réussi à imposer un nouveau challenge à Toto Wolff.

Si beaucoup d’observateurs pensaient que Lewis Hamilton dominerait une nouvelle fois de la tête et des épaules le championnat du monde de Formule 1 cette saison, Red Bull et Max Verstappen ont décidé de lui donner du fil à retordre. À tel point que le pilote néerlandais est maintenant passé devant le Britannique de Mercedes lors du dernier Grand Prix en Turquie. Ainsi, l’écurie allemande ne fait plus cavalier seul et doit donc composer avec une concurrence très rude de la part de Red Bull. Et à ce sujet, Christian Horner estime que son équipe a réussi à bouleverser celle de Toto Wolff en lui imposant un challenge qu’il n’avait jamais connu jusque-là.

« Il n’a jamais rien vécu d’autre que gagner »