Formule 1 : Nico Rosberg envoie un énorme message à Lewis Hamilton !

Publié le 22 octobre 2021 à 9h35 par H.G. mis à jour le 22 octobre 2021 à 9h42

Alors que Lewis Hamilton est à la lutte avec Max Verstappen dans la course au titre cette saison, Nico Rosberg estime que le Britannique pourra le remercier s’il est sacré champion.

La lutte est acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen cette saison. En effet, si bon nombre d’observateurs pensaient que le Britannique de Mercedes serait une nouvelle fois champion du monde sans trop de difficulté, le pilote de Red Bull fait bien plus que lui compliquer la tâche dans la mesure où il est maintenant passé devant lui au classement général des pilotes. Ainsi, Lewis Hamilton vit une saison bien plus difficile que les précédentes et va devoir redoubler d’efforts pour conserver son titre. Et aux yeux de Nico Rosberg, le fait qu’il ait réussi à le battre en 2016 pourrait être une arme pour le septuple champion du monde dans la mesure où Lewis Hamilton a finalement déjà vécu la situation qu’il connait cette saison.

« Peut-être qu’il dira : ‘C’est grâce à Nico’ »