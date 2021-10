Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Verstappen sur le titre de champion du monde !

Publié le 30 octobre 2021 à 13h35 par T.M.

Si Max Verstappen est actuellement en tête du championnat du monde, le pilote Red Bull ne veut pas crier victoire trop tôt.

Après avoir dominé la Formule 1 ces dernières saisons, Lewis Hamilton a cette fois du fil à retordre. Si le pilote Mercedes est toujours en course pour un nouveau sacre mondial, il doit toutefois faire avec la terrible concurrence de Max Verstappen. Et entre le Britannique et le Néerlandais, la bataille est terrible. Et actuellement, c’est d’ailleurs le pilote Red Bull qui est en avance au champion du monde.

« Je ne suis pas un rêveur »