Formule 1

Formule 1 : Mercedes lance un avertissement à Red Bull et Verstappen !

Publié le 29 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire lors du dernier Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen a conforté son avance en tête du championnat du monde devant Lewis Hamilton. Pour autant, du côté de Mercedes, on reste ambitieux pour dans la quête du titre suprême.

Le titre de champion du monde est plus que jamais disputé cette saison en Formule 1. Dimanche dernier à Austin, Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton sur le Circuit des Amériques. Par conséquent, le pilote de chez Red Bull a conservé son avance au classement général avec 287,5 points, juste devant Lewis Hamilton qui en compte lui 275,5. Toutefois, au sein de Mercedes, l'espoir est toujours permis pour la victoire finale.

« Nous pouvons encore les mettre sous pression »