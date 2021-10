Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'étonnant pronostic de Rosberg !

Publié le 28 octobre 2021 à 22h35 par A.M.

Ancien coéquipier de Lewis Hamilton, Nico Rosberg émet pour la première fois un doute sur les chances du Britannique de conserver son titre face à Max Verstappen.

A cinq courses de la fin de la saison, il est toujours impossible de savoir qui sera champion du monde de Formule 1. Seule certitude, le titre se jouera entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, séparés par seulement 12 points au classement des pilotes en faveur du Néerlandais. Le leader de Red Bull semble d'ailleurs avoir pris un léger ascendant sur son rival grâce à sa victoire à Austin, mais il ne faut surtout pas enterrer la Mercedes de Lewis Hamilton, comme le rappelle Nico Rosberg. Malgré tout, le Champion du monde 2016, seul pilote à avoir battu Lewis Hamilton avec la même monoplace, commence à se demander si Max Verstappen ne va pas finir par venir à bout du septuple Champion du monde.

«Normalement, je parierais sur Hamilton, mais...»