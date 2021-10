Formule 1

Formule 1 : Hamilton annonce la couleur pour son duel avec Verstappen !

Publié le 24 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen partira en pole position ce dimanche lors du Grand Prix des États-Unis, Lewis Hamilton sera lui deuxième sur la grille de départ. Le Britannique s'attend à une course très disputée.

Rendez-vous au premier virage pour Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Néerlandais sera en pole position après avoir signé le meilleur temps des qualifications à Austin. Lors des essais libres, le ton était déjà donné entre les deux rivaux, qui se sont notamment accrochés, comme souvent cette saison. Sur le Circuit des Amériques, la bataille promet d'être acharnée pour prendre de précieux points au classement général. Pour l'heure, Verstappen est en tête du championnat du monde avec 262,5 points, devant Hamilton et ses 256,5 unités.

« J’espère que nous passerons le premier virage »