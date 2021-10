Formule 1

Formule 1 : Entre Hamilton et Verstappen, Nico Rosberg a tranché !

Publié le 28 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont actuellement à la lutte pour le titre de champion du monde, Nico Rosberg a sa préférence.

La lutte est intense pour le titre de champion du monde. Si Lewis Hamilton espère conserver sa couronne, c’est sans compter sur Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais impressionne cette saison et c’est d’ailleurs lui qui est actuellement en tête du classement, comptant actuellement 12 points d’avance sur Hamilton. Qui sera donc sacré champion du monde ? Le duel réserve encore des surprises, mais Nico Rosberg semble avoir son favori.

« Max est un géant »