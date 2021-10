Formule 1

Formule 1 : La sortie forte du clan Hamilton sur Max Verstappen !

Publié le 27 octobre 2021 à 20h35 par A.M. mis à jour le 27 octobre 2021 à 20h36

Malgré l'intense lutte pour le titre de Champion du monde de Formule 1, Anthony Hamilton assure que son fils entretient une bonne relation avec Max Verstappen, son rival.

12 points. Voilà l'écart qui sépare Lewis Hamilton et Max Verstappen, en faveur du pilote Red Bull, à cinq courses de la fin de la saison. La lutte est donc intense pour le titre et cela se ressent sur la piste puisque la tension est à son comble entre le deux pilotes comme en témoignent les accrochages à Silverstone et à Monza, ou encore la passe d'armes lors des essais libres à Austin. Cependant, Anthony Hamilton, le père du sextuple Champion du monde, assure qu'il n'y a pas d'animosité entre eux.

«Quand vous êtes en dehors de la piste, vous êtes très amicaux»