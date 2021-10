Formule 1

Formule 1 : Les regrets d'Ocon après le Grand Prix des Etats-Unis !

Publié le 25 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Contraint à l'abandon lors du Grand Prix des Etats-Unis, Esteban Ocon n'a pas caché sa déception, mais a déjà la tête tournée vers les prochaines courses.

Victorieux du Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche, Max Verstappen a accentué son avance au classement des pilotes. Le pilote néerlandais compte désormais douze points d’avance sur Lewis Hamilton, deuxième. De son côté, l’écurie Alpine a connu une énorme déception. Ses deux pilotes, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont été contraints à l’abandon. Après la course, le pilote français est revenu sur sa journée.

« C’est dur à digérer »