Formule 1 : Ferrari, McLaren... L’aveu de Valtteri Bottas avant le GP des Etats-Unis !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Neuvième sur la grille de départ au Grand Prix des Etats-Unis, Valtteri Bottas mènera un combat face aux monoplaces de Ferrari et de McLaren ce dimanche. Le Finlandais est conscient du grand défi qui l'attend à Austin.

Ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis, Lewis Hamilton et Max Verstappen se battront une nouvelle fois pour le titre de champion du monde. En revanche, Valtteri Bottas ne mènera pas du tout le même combat. Alors que Sergio Pérez, coéquipier du Néerlandais chez Red Bull, partira de la grille de départ en troisième position, le second pilote de chez Mercedes débutera sa course de la neuvième place derrière Pierre Gasly, les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr et les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Et le Finlandais serait d'ailleurs conscient du défi qui l’attendra à Austin.

« D'après ce que j'ai ressenti hier, suivre était assez délicat »