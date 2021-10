Formule 1

Formule 1 : L'énorme ambition de Vettel pour le GP des États-Unis !

Publié le 22 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il sera pénalisé de dix places sur la grille de départ après un changement de moteur, Sebastian Vettel espère tout de même réaliser une grande course dimanche à Austin.

Sebastian Vettel garde l'espoir de ramener un bon résultat du Grand Prix des États-Unis. L'Allemand partira avec un handicap majeur, puisque son écurie Aston Martin a procédé à un changement de moteur de sa monoplace. Par conséquent, comme le prévoit le règlement, Sebastian Vettel écopera d'une pénalité de dix places sur la grille de départ du Circuit des Amériques. Un moindre mal pour le quadruple champion du monde, qui semble beaucoup apprécier la piste d'Austin.

« Dépasser à Austin et revenir dans le peloton est possible »