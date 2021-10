Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message clair à Lewis Hamilton !

Publié le 20 octobre 2021 à 21h35 par A.M. mis à jour le 20 octobre 2021 à 21h38

Avant le Grand Prix d'Austin, Max Verstappen affiche ses ambitions et ne cache pas son intention de se battre pour la victoire et ainsi conserver la tête du classement des pilotes.

Bien que Mercedes semble avoir repris l'avantage en terme de performance, c'est bien Max Verstappen qui a repris la tête du classement des pilotes devant Lewis Hamilton. La fin de saison s'annonce d'ailleurs passionnante entre les deux leaders du Championnat du monde qui ne sont séparés que de six points au classement. Et avant le Grand Prix d'Austin, Max Verstappen annonce la couleur.

«Nous sommes concentrés pour faire de notre mieux et toujours essayer de gagner la course»