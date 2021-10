Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Bottas sur Mercedes !

Publié le 22 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Valtteri Bottas dispute ses dernières courses avec Mercedes avant de prendre la route d'Alfa Romeo en 2022, le Finlandais a estimé que la monoplace allemande ne s'était pas réellement améliorée cette année.

Cette saison, la lutte est acharnée en tête pour le titre suprême de champion du monde. En haut du classement général, Max Verstappen domine d'une courte tête Lewis Hamilton. Le Néerlandais compte en effet 262,5 points, juste devant les 256,5 unités du Britannique. Si la bataille entre les deux pilotes semble rester très serrée sur la piste, la victoire finale pourrait également se jouer en coulisses, lors de la construction des voitures. Pour Valtteri Bottas, Mercedes pourrait bien avoir un temps de retard sur Red Bull dans ce domaine.

« Je ne crois pas que l'équipe ait fait de gros progrès »