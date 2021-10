Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur le duel Verstappen-Hamilton !

Publié le 27 octobre 2021 à 18h35 par A.M.

Champion du monde 1996, Damon Hill s'est prononcé sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et s'il assure que le Néerlandais est désormais le favori, tout peut encore basculer.

Bien que la Mercedes semblait plus véloce à Austin, c'est bien Max Verstappen qui a quitté les Etats-Unis avec la victoire ce qui lui a permis d'accentuer son avance au classement général. En effet, le pilote Red Bull possède désormais 12 points d'avance sur Lewis Hamilton. A cinq courses de la fin de la saison, c'est bien évidemment insuffisant pour crier victoire, mais compte tenu des faibles écarts entre les deux pilotes cette saison, ces 12 points représentent presque un matelas confortable. Selon Damon Hill, Max Verstappen est ainsi le favori pour le titre, mais le Champion du monde 1996 rappelle que tout peut arriver en Formule 1.

«On dirait que le titre penche du côté de Max pour le moment»