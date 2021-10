Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Toto Wolff envers Red Bull après Austin !

Publié le 26 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Red Bull a remporté le Grand Prix des États-Unis grâce à la victoire de Max Verstappen dimanche, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a de son côté reconnu la supériorité de l'écurie autrichienne à Austin.

La lutte continue entre Red Bull et Mercedes. Cette saison, le suspense est à son comble dans la lutte pour le titre. Dimanche, sur le Circuit des Amériques, la monoplace de Lewis Hamilton n'a pas fait le poids face à la puissance de la voiture de Max Verstappen. Par conséquent, le pilote néerlandais s'est imposé à Austin, devant le Britannique. Verstappen conserve donc la tête du championnat du monde devant Hamilton. Du côté du classement des constructeurs, c'est Mercedes qui est à la première place, avec 460,5 points. Red Bull talonne de près l'écurie allemande avec 437,5 unités.

« Red Bull méritait de gagner »