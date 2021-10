Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Lewis Hamilton sur Red Bull !

Publié le 26 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire au Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen a augmenté son avance face à Lewis Hamilton dans la course au titre mondial. Pour le pilote de chez Mercedes, la bataille avec Red Bull s'annonce intense jusqu'au bout.

Le suspense pourrait perdurer jusqu'à la fin de la saison pour le titre suprême de champion du monde de Formule 1. Après avoir remporté le Grand Prix des États-Unis dimanche, Max Verstappen a de ce fait légèrement accru son avance en tête du classement général. Le pilote de Red Bull compte ainsi 287,5 points, devant les 275,5 unités de son rival Lewis Hamilton. Le Britannique a de son côté reconnu la supériorité de son adversaire.

« Les deux prochains circuits, c’est sûr, seront des circuits favorables à Red Bull »