Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Max Verstappen sur sa relation avec Lewis Hamilton !

Publié le 29 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se battent à chaque Grand Prix pour le titre de champion du monde, le Néerlandais a fait le point sur sa relation avec son adversaire.

Lors des dernières saisons, Lewis Hamilton n’avait pas vraiment été inquiété pour aller chercher le titre de champion du monde. Cette fois, c’est bien différent. En effet, le duel est intense avec Max Verstappen. Entre le pilote Red Bull et celui de Mercedes, c’est la guerre à la fois en course, mais aussi en dehors. Une tension qui fait énormément parler dans les paddocks. Mais quelle est la relation entre Verstappen et Hamilton ? Rapporté par The Telegraph ce vendredi, le Néerlandais a fait le point.

« Il y a eu des moments tendus, mais… »