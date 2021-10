Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean ouvre la porte à Mercedes, Ferrari et Red Bull !

Publié le 31 octobre 2021 à 15h35 par T.M.

Si Romain Grosjean a tourné la page Formule 1, il pourrait tout de même se laisser tenter par un retour.

La dernière image que l’on aura eu de Romain Grosjean en Formule 1 aura donc été celle de son terrible accident, dans lequel il a failli perdre la vie. Miraculé, le Français a pu reprendre la course, mais actuellement, c’est en Indycar qu’il pilote. De quoi mettre un terme à son avenir en F1 ? Pas forcément. Pour Europe 1 , Grosjean s’est prononcé sur un possible retour dans le paddocks et la porte n’est pas totalement fermée…

« Ça serait différent »