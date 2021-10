Formule 1

Formule 1 : Cette révélation de Red Bull sur la santé de Verstappen à Austin !

Publié le 29 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen s'est imposé lors du Grand Prix des États-Unis, la course n'a pas été de tout repos pour le Néerlandais. Helmut Marko, consultant sportif pour Red Bull, a fait une étonnante révélation du l'état de santé de son pilote à Austin.

Malgré la douleur, Max Verstappen s'est imposé à Austin. Sur le Circuit des Amériques, le pilote de l'écurie Red Bull a ainsi remporté le 18e Grand Prix de sa carrière. En tête du classement général, le Néerlandais est plus que jamais en course pour remporter son premier titre de champion du monde à 24 ans. Max Verstappen a de plus montré une énorme capacité d'adaptation sur la piste dimanche dernier, notamment après avoir vécu une grosse défaillance.

« À un moment donné, il m'a dit qu'il voyait tout noir »