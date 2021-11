Formule 1

Formule 1 : Felipe Massa se prononce sur la lutte entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 27 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il ne reste plus que deux Grands Prix, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la course au titre de champion du monde est toujours aussi serrée. Il n'est pas encore possible de prédire qui sera sacré à la fin de la saison comme le constate Felipe Massa.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un duel acharné pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes de Mercedes et Red Bull ne lâchent rien et leur rivalité fait honneur à leur talent. Si le Néerlandais se place en tête du classement général, le septuple champion du monde refuse de s’avouer vaincu, en prouve ses victoires lors des deux derniers Grands Prix lui permettant de réduire l’écart à seulement 8 points. La course au titre de champion du monde est très serrée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Alors qu’il ne reste plus que deux courses, il est toujours impossible de prédire qui sera sacré à la fin de la saison. Un constat que partage Felipe Massa.

« Nous savons qu’aucun des deux ne cédera un pouce dans un virage »