Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un message fort dans la course au titre !

Publié le 26 novembre 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 26 novembre 2021 à 11h36

Interrogé sur la course au titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, Damon Hill estime que le pilote Mercedes est dans la position qu'il préfère.

Huit points. Voilà l'écart qui sépare Max Verstappen et Lewis Hamilton à deux courses de la fin de la saison. L'Arabie Saoudite et Abu Dhabi seront les deux derniers rendez-vous d'une année exceptionnelle dont le dénouement est encore impossible à imaginer. Le Néerlandais est pour l'instant le leader du Championnat du monde, et le seul qui puisse être sacré dès la prochaine course, mais dynamique est clairement du côté de Lewis Hamilton qui a survolé les deux derniers Grands Prix. D'ailleurs, Damon Hill pense que le pilote Mercedes est dans la situation idéale et surtout celle qu'il préfère.

«Lewis est donc heureux d’être à la chasse de Max»