Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Alain Prost se livre sur la lutte au titre !

Publié le 26 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se rendent coup pour coup dans la quête du titre de champion du monde, Alain Prost s'est prononcé sur cette bataille acharnée.

Le suspense est total en cette fin de saison. Alors qu'il ne reste plus que deux Grands Prix à disputer, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont au coude à coude au classement général. Pour l'heure, c'est le Néerlandais qui fait la course en tête avec 351,5 points, devant son rival britannique qui en compte lui 343,5. Si Verstappen lutte pour gagner son premier titre, Hamilton vise lui un huitième sacre mondial. Pour Alain Prost, les deux pilotes méritent la victoire finale.

« Max est au même niveau que Lewis»