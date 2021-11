Formule 1

Formule 1 : L’énorme message d’Alain Prost sur le duel Hamilton-Verstappen !

Publié le 29 novembre 2021 à 22h35 par H.G.

Alors que le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen n’a toujours pas livré son verdict, Alain Prost ne cache pas sa joie d’afficher à une telle lutte entre les deux hommes.

À deux courses de la fin de cette saison 2021, le champion du monde 2021 de Formule 1 n’est toujours pas connu. Le verdict n’a effectivement toujours pas été rendu dans le duel opposant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Pour l’heure, le pilote de Red Bull est toujours devant celui de Mercedes, mais l’écart s’est fortement réduit au cours des deux dernières épreuves. Ainsi, tout est toujours ouvert pour le plus grand bonheur des observateurs. Et de son côté, Alain Prost ne boude pas son plaisir d’assister à une telle bataille.

« Nous aurons un fantastique champion du monde cette année »