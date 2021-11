Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie de Verstappen sur ses tensions avec Hamilton !

Publié le 29 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent une lutte acharnée pour le titre, le Néerlandais a évoqué les relations parfois tendues entre lui et son rival.

À deux courses de la fin de la saison, le suspense est à son comble pour le titre de champion du monde. Avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se déroulera le week-end prochain à Djeddah, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont au coude à coude en haut du classement général. Pour l'heure, c'est le pilote de l'écurie Red Bull qui devance son rival de chez Mercedes de 8 petits points. Un écart minime qui peut parfois entraîner des grosses tensions sur la piste comme en coulisses. Toutefois, Max Verstappen lui relativise face à cette rivalité.

« C’est normal entre deux équipes comme celle-ci »