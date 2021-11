Formule 1

Formule 1 : Hamilton, contrat.. Le terrible constat de Mercedes sur Bottas !

Publié le 30 novembre 2021 à 10h35 par A.M.

Alors que Valtteri Bottas aborde ses deux dernières courses au volant d'une Mercedes, Toto Wolff revient sur le choix de ne jamais lui donner de contrat longue durée.

Après cinq saisons au volant d'une Mercedes, Valtteri Bottas quittera l'écurie allemande pour succéder à son compatriote Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo, pendant que George Russell récupérera son baquet dans la monoplace de la marque à l'étoile. Durant son passage chez Mercedes, le Finlandais n'a jamais réussi à rivaliser avec Lewis Hamilton sur une saison complète, se contentant d'assurer son rôle de pilote numéro 2 pour assurer les titres constructeurs. Toutefois, certains observateurs estiment que Valtteri Bottas n'a jamais été mis en confiance par la durée de ses contrats, toujours très courts. Un choix que Toto Wolff a toutefois tenu à justifier.

«Bottas n’a jamais eu assez de ressources pour concourir vraiment face à Hamilton»