Formule 1 : L'énorme coup de gueule de Sergio Pérez sur le GP d'Arabie Saoudite !

Publié le 5 décembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que les pilotes de Formule 1 s'élanceront sur un circuit inédit à Djeddah ce dimanche à 18h30, Sergio Pérez a tenu à pointer du doigt la disposition de la piste, jugée très dangereuse par le Mexicain.

Le circuit de Djeddah est loin de faire l'unanimité au sein du paddock. Pour son premier Grand Prix, l'Arabie Saoudite a construit une piste très rapide mais aussi parfois très étroite. Par conséquent, le risque d'accident est accru. Ainsi, pour Sergio Pérez, coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, les pilotes devront redoubler de vigilance ce dimanche.

« C'est trop dangereux sans raison »