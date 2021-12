Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Max Verstappen avant le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 5 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce dimanche, les pilotes de Formule 1 rouleront sur l'un des circuits les plus rapides de la saison lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Après la mise en garde de Lewis Hamilton sur la dangerosité de cette piste, c'est au tour de Max Verstappen de pousser un coup de gueule.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Lewis Hamilton et Max Verstappen auront de nouveau l’occasion de s’affronter pour le titre de champion du monde. L’avantage est au Britannique pour le moment puisqu’il partira premier de la grille de départ, alors que le Néerlandais démarrera en troisième position derrière Valterri Bottas après avoir eu un problème lors des qualifications, le pilote de Red Bull ayant cassé sa suspension dans le dernier virage. Cependant, avant la course, Lewis Hamilton a tenu à avertir les autres participants quant à la dangerosité du circuit de Djeddah. Un constat également partagé par Max Verstappen.

« Je me demande qui approuve ce genre de circuit »