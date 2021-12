Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Gasly a fait son choix !

Publié le 3 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputent le titre de champion du monde en cette fin de saison, Pierre Gasly a voté pour son favori. Pour le Français, c'est son ancien coéquipier de chez Red Bull qui triomphera.

Pierre Gasly se mouille pour l'identité du futur le champion du monde de Formule 1. Alors que Max Verstappen devance de 8 points Lewis Hamilton au classement général, le Français assure que le Néerlandais parviendra à consolider son avance lors des deux dernières courses de la saison. Gasly connait bien Verstappen, puisque les deux hommes roulaient tous les deux pour Red Bull lors de la première partie de la saison de 2019.

« Max a l’avantage aux points, le le vois gagner le titre à la fin »