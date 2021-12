Formule 1

Formule 1 : Hamilton annonce la couleur dans sa lutte avec Verstappen !

Publié le 3 décembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Avant de prendre part au Grand Prix d'Arabie Saoudite, Lewis Hamilton s'est confié sur son état d'esprit. Le Britannique apparaît serein dans sa bataille avec Max Verstappen pour le titre.

Le paddock de Formule 1 s'apprête à disputer son avant-dernière course de la saison dimanche, à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Sur le circuit de Djeddah, la lutte s'annonce une nouvelle fois très intense entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux pilotes sont au coude à coude au classement général, puisque le Britannique ne compte que 8 points de moins que le Néerlandais. Alors que Lewis Hamilton pourrait remporter un huitième titre de champion du monde, le pilote de chez Mercedes ne semble pas avoir peur peur face à l'enjeu.

« Je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été »