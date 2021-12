Formule 1

Formule 1 : Après le podium d'Alonso, Ocon en redemande !

Publié le 1 décembre 2021 à 15h35 par A.M.

Après le magnifique podium décroché par Fernando Alonso au Qatar, Alpine espère rester sur la même dynamique en Arabie Saoudite comme l'explique Esteban Ocon.

Cette saison, le travail d'équipe paye pour Alpine. Après la défense phénoménale de Fernando Alonso sur Lewis Hamilton en Hongrie, qui avait permis à Esteban Ocon de s'échapper vers la victoire, c'est le Français qui a tout donné pour résister à Sergio Pérez au Qatar afin qu'il ne vienne pas menacer la place du double champion du monde sur le podium. Mission accomplie puisque Fernando Alonso a terminé troisième ce qui a permis à Alpine de prendre le large face à AlphaTauri dans la course au la cinquième place au classement des constructeurs. Et en Arabie Saoudite, Esteban Ocon espère rester sur la même lancée.

«Nous restons prêts à saisir la moindre opportunité»