Formule 1

Formule 1 : La sortie forte de Fernando Alonso sur sa carrière !

Publié le 26 novembre 2021 à 13h35 par A.M.

Double champion du monde, Fernando Alonso a un palmarès souvent jugé inférieur à son réel talent. Mais il estime qu'il a ce qu'il mérite.

Avant d'être battu par Sebastian Vettel, Lewis Hamilton puis Max Verstappen, Fernando Alonso a enchaîné les records de précocité dans sa jeunesse devenant même le plus jeune double champion du monde de l'histoire à l'époque après les titres en 2005 et 2006. Toutefois, le pilote espagnol court toujours après son troisième sacre en Formule 1 et ses choix ont régulièrement été pointés du doigt puisque depuis 2007 et son départ de McLaren, il n'a jamais été au volant de la monoplace la plus performante. Par conséquent, de nombreux observateurs estiment que Fernando Alonso mériterait d'avoir un palmarès plus fourni. Mais l'Asturien n'est pas du même avis.

Alonso a le palmarès qu'il mérite