Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen répond à Lewis Hamilton !

Publié le 6 décembre 2021 à 11h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton a taclé Max Verstappen et son pilotage, le Néerlandais a répondu au septuple Champion du monde, n'hésitant pas à le pointer du doigt.

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite aura été le théâtre d'une course très agitée qui aura vu Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrer une nouvelle bataille acharnée. La première se déroule au premier virage. La Mercedes se porte à hauteur de la Red Bull qui passe en dehors des limites de la piste au premier virage pour conserver la tête. Conséquence de cette passe d'armes, Max Verstappen doit rendre sa position à Lewis Hamilton, ce qu'il tente de faire en ralentissant au maximum, mais visiblement, Lewis Hamilton n'a pas compris et heurte l'arrière de la monoplace du Néerlandais. Plus de peu que de mal pour les deux pilotes dont les voitures n'ont miraculeusement pas été impactées. Mais le septuple champion du monde, qui a finalement remporté la course, n'a pas pu s'empêcher de pointer du doigt le pilotage de Max Verstappen qui « dépasse les bornes » selon Hamilton. Bien évidemment, le pilote Red Bull n'a pas la même lecture de la situation.

«On a eu un problème de communication et il m’est rentré dedans, c’est tout»