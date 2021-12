Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Red Bull annonce la couleur pour Abou Dhabi !

Publié le 6 décembre 2021 à 22h35 par B.C.

Après un Grand Prix d’Arabie saoudite très animé, qui s’est achevé sur la victoire de Lewis Hamilton, Red Bull espère finir cette saison sur une course « propre » à Abu Dhabi.

Dans une course complètement folle, Lewis Hamilton est parvenu à arracher une victoire précieuse en Arabie saoudite, lui permettant de revenir à égalité de Max Verstappen au classement général. De son côté, le pilote Red Bull a fini en deuxième position, écopant de plusieurs pénalités ce dimanche. Le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi s’annonce donc très excitant, mais le directeur de l’écurie Red Bull Christian Horner espère de son côté assister à une course propre.

« J’espère que nous aurons une course propre à Abu Dhabi »