Formule 1 : Red Bull s’enflamme pour Verstappen avant le GP d’Abou Dabi !

Publié le 7 décembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputeront le titre de champion du monde dimanche à Abou Dabi, Christian Horner a loué les qualités du pilote Red Bull avant cette finale.

Grâce à sa victoire en Arabie saoudite, Lewis Hamilton est parvenu à rattraper son retard sur Max Verstappen au classement général. Les deux pilotes sont donc désormais à égalité de points et disputeront une finale dimanche, lors du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dabi. Présent dans le podcast F1 Nation , Christian Horner estime que le Néerlandais mérite de remporter le Graal le week-end prochain, bien que Mercedes soit le mieux armé techniquement aux yeux du directeur de chez Red Bull.

« S’il y a un pilote qui mérite de remporter ce championnat du monde, c’est Max Verstappen »