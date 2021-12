Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme après le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 6 décembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Lewis Hamilton s'est imposé lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite ce dimanche et a pu recoller au score au classement général de la Formule 1. Après la course, Toto Wolff a montré une grande satisfaction et s'est enflammé pour la fin de la saison.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, le spectacle était au rendez-vous. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont une nouvelle fois livrés un combat acharné. Mais au terme de la course, le Britannique a réussi à recoller au classement général de la Formule 1 en signant sa huitième victoire de la saison. Désormais, les deux pilotes sont à égalité et le titre de champion du monde se départagera lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi le 12 décembre prochain. Après la course, Toto Wolff s’est montré grandement satisfait de la prestation de son équipe et s’est enflammé pour la fin de la saison.

« Tout va se jouer lors de la dernière course, c’est ainsi que le sport devrait être et nous adorons ça ! »