Formule 1 : Les ambitions d'Alonso avant le GP d'Arabie Saoudite !

Publié le 3 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après avoir signé un joli podium au dernier Grand Prix du Qatar, Fernando Alonso affiche des objectifs plus mesurés pour ce week-end, en Arabie Saoudite. L'Espagnol s'attend a une course difficile, qui plus est sur un nouveau circuit.

Pendant que Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputent le titre de champion du monde, l'enjeu est ailleurs pour Fernando Alonso. L'Espagnol, 10e au classement général, se bat lui surtout pour le championnat des constructeurs avec Alpine. L'écurie française est 5e et compte 25 points de plus que son premier poursuivant, AlphaTauri.

« Essayer d’être dans le top 10 et dans les points dimanche »