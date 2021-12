Formule 1

Formule 1 : Max Vertsappen envoie un message très clair à Lewis Hamilton !

Publié le 9 décembre 2021 à 17h35 par A.M.

Avant le dernier Grand Prix de la saison, Max Verstappen annonce qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour remporter le titre face à Lewis Hamilton.

C'est probablement l'un des Grands Prix les plus attendu de l'histoire de la Formule 1. A Abu Dhabi, après 22 courses, Lewis Hamilton et Max Verstappen se présentent avec le même nombre de points à savoir 369,5. Par conséquent, celui qui terminera devant l'autre sera sacré champion du monde tandis que dans le cas où les deux pilotes n'entraient pas dans les points, ce serait Max Verstappen qui sera sacré grâce à son nombre de victoires cette saison. C'est la raison pour laquelle un crash entre les deux pilotes, qui se sont déjà accrochés plusieurs fois cette année, est craint par de nombreux observateurs. Et ce n'est pas la déclaration du pilote Red Bull, qui annonce être prêt à faire « tout ce qui est nécessaire » pour gagner, qui rassurera.

Verstappen est prêt à tout pour battre Hamilton