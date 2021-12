Formule 1

Formue 1 : Hamilton, Verstappen... Grosjean a son favori pour le titre !

Publié le 12 décembre 2021 à 11h35 par A.M.

Alors que la lutte s'annonce intense entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Romain Grosjean estime que le Britannique reste le favori.

Avec 369,5 points au compteur, Max Verstappen et Lewis Hamilton arrivent à égalité parfaite à Abu Dhabi, théâtre du dernier Grand Prix de la saison. En pole, le pilote Red Bull a pris un premier avantage sur son rival qui ne se laissera cependant pas faire dans la course à un huitième de titre mondial. D'ailleurs, Romain Grosjean fait de Lewis Hamilton son favori dans cette bataille notamment grâce à sa Mercedes.

«Si la bataille reste propre, mon favori, c’est Lewis»