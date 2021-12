Formule 1

Formule 1 : Christian Horner s'enflamme sur la rivalité entre Vestappen et Hamilton !

Publié le 10 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 prendra fin dimanche, le directeur de Red Bull Christian Horner a tiré un premier bilan de la lutte acharnée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton cette année.

Dimanche, les 20 pilotes du paddock tireront leur révérence après une année pleine de suspense. Cette saison de Formule 1 aura été principalement marquée par l'énorme bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Au fil des courses, les deux rivaux sont restés au coude à coude. Ainsi, à quelques heures du dernier Grand Prix qui aura lieu à Abou Dabi, le Britannique et le Néerlandais se retrouvent chacun avec 369,5 points.

« C’est vraiment David contre Goliath cette année »