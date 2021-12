Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Gasly sur le duel Verstappen-Hamilton !

Publié le 12 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

A quelques heures de la dernière explication entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Pierre Gasly s’est prononcé sur le duel entre les deux pilotes.

Ce dimanche, à Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton s’expliqueront une dernière fois pour savoir qui sera sacré champion du monde. A un Grand Prix de la fin de la saison, le Néerlandais et le Britannique sont à égalité au championnat du monde, bien que le pilote Red Bull ait l’avantage, ayant plus gagné. Le spectacle risque d’être au rendez-vous et le suspens est total avant ce dernier chapitre. Mais à quoi faut-il s’attendre ? Rapporté par la RTBF , Pierre Gasly s’est confié sur le sujet.

« Pas garanti qu’on les voit tous les deux à l’arrivée »