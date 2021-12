Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Le pronostic de Romain Grosjean pour le titre !

Publié le 11 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Dimanche, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se disputer le titre de champion du monde de Formule 1 lors de l'ultime course de la saison. Romain Grosjean s'est prononcé sur l'identité du futur vainqueur.

Après une année riche en rebondissements, la saison de Formule 1 va prendre fin dimanche, après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Tout au long de l'année, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une lutte acharnée. Pour cette ultime bataille dans la capitale des Émirats arabes unis, Verstappen aura un léger avantage, puisque le Néerlandais partira en pole position devant son rival de chez Mercedes. De son côté, l'ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean a livré son pronostic pour le titre.

« Si je me mouille, je dirais Lewis »