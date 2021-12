Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Toto Wolff annonce la couleur avant Abu Dhabi !

Publié le 11 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré la deuxième place qu'a obtenu Lewis Hamilton en qualifications ce samedi, Toto Wolff relativise. Pour le directeur de Mercedes, le Britannique aura un coup à jouer face à Max Verstappen.

Toto Wolff essaye de rester positif malgré les événements. Dimanche, Lewis Hamilton sera en position de chasseur pour tenter de remporter son huitième titre de champion du monde. Le Britannique n'a en effet pas réussi à faire mieux que Max Verstappen lors de la journée de qualifications qui a eu lieu ce samedi à Abu Dhabi. Néanmoins, pour Toto Wolff, rien n'est encore perdu pour son pilote Mercedes.

« Je pense que Lewis sera en colère et c’est bien »