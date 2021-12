Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton volé ? La réponse de Bernie Ecclestone !

Publié le 14 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone s’est prononcé sur la polémique autour du sacre de Max Verstappen et le fait que Lewis Hamilton ait été lésé.

Au terme d’un incroyable scénario à Abu Dhabi, c’est donc Max Verstappen qui a été sacré champion du monde, devançant ainsi Lewis Hamilton. Un sacre qu’on a visiblement du mal à digérer chez Mercedes. En effet, au sein de l’écurie de Toto Wolff, on a vivement pointé du doigt les décisions de la direction de course lors de ce Grand Prix, criant ainsi au scandale. Pour beaucoup, Hamilton aurait dû mériter le titre de champion du monde. Un fait que souhaite relativiser Bernie Ecclestone.

« Une absurdité complète et totale »